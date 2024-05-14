В России оценили позицию КНР по неучастию в конференции по «формуле мира» Зеленского

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Россия ценит мудрую позицию Китая о неучастии в международной конференции в Швейцарии по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в беседе с журналистами заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Также он подчеркнул, что Китай понимает контрпродуктивность и бессмысленность обсуждений украинского конфликта без участия России. Эту позицию, по словам Ушакова, китайские коллеги озвучивают и при личных контактах с представителями России.
Кроме того, помощник Путина отметил, что в Москве отмечают взвешенную позицию Пекина по конфликту на Украине, поскольку там понимают истинные причины его возникновения.
Ушаков добавил, что данный вопрос будет обсуждаться в ходе предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай.
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Кроме того, помощник Путина отметил, что в Москве отмечают взвешенную позицию Пекина по конфликту на Украине, поскольку там понимают истинные причины его возникновения.
Ушаков добавил, что данный вопрос будет обсуждаться в ходе предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай.
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Анастасия Чинкова