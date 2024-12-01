Зеленский предложил украинцам потратить тысячу гривен на оборону

Воздушно-космические силы (ВКС) России совместно с сирийской армией уничтожили 320 боевиков и 63 единицы техники в воскресенье, 1 декабре, в Идлибе, Хаме и Алеппо. Об этом в ходе брифинга на сайте Минобороны России сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк.