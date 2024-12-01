Зеленский предложил украинцам потратить тысячу гривен на оборону

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Владимир Зеленский предложил потратить «президентскую тысячу» гривенна оборону страны. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.
Украинский лидер сообщил, что за первые дни действия программы более 2,1 миллиона граждан подали заявки на получение тысячи гривен. В частности, полмиллиона заявок касаются выплат детям.
Ранее стало известно, что Зеленский распорядился выплатить всем украинцам тысячу гривен (около 2343 рублей) на фоне государственной подготовки к зимнему периоду и отопительному сезону.
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«Средства можно направить для оплаты украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, украинских лекарств, железнодорожных билетов, украинских книг. Есть возможность направить выплату в поддержку сил обороны Украины через волонтерские фонды», – написал Зеленский.
Ранее стало известно, что Зеленский распорядился выплатить всем украинцам тысячу гривен (около 2343 рублей) на фоне государственной подготовки к зимнему периоду и отопительному сезону.
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Александр Климов