11 сентября 2025, 15:06

Политолог Блохин: заказчика убийства Кирка не найдут

Фото: iStock/rarrarorro

Заказчика убийства американского консерватора, соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка не найдут. Так считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.





Напомним, в среду, 10 сентября, в Университете долины Юты Кирк был смертельно ранен. Его доставили в больницу в критическом состоянии, чуть позже он скончался.





«Я думаю, заказчик не будет найден. А исполнителя найдут. Если Трамп найдёт исполнителя, и он будет связан с «глубинным государством», либеральным лагерем, это ослабит позиции демократов», — сказал Блохин в разговоре с RT.

«Он понимал, что истинная угроза исходит не от Москвы, а от глобалистов, стремящихся уничтожить суверенитет всех народов. Он призывал к дружбе и сотрудничеству между нашими державами, к союзу против общего врага — либерального глобализма», — говорится в статье.