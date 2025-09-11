Достижения.рф

В России оценили вероятность поимки заказчика убийства Чарли Кирка

Политолог Блохин: заказчика убийства Кирка не найдут
Фото: iStock/rarrarorro

Заказчика убийства американского консерватора, соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка не найдут. Так считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.



Напомним, в среду, 10 сентября, в Университете долины Юты Кирк был смертельно ранен. Его доставили в больницу в критическом состоянии, чуть позже он скончался.

«Я думаю, заказчик не будет найден. А исполнителя найдут. Если Трамп найдёт исполнителя, и он будет связан с «глубинным государством», либеральным лагерем, это ослабит позиции демократов», — сказал Блохин в разговоре с RT.

Если выяснится, что убийство организовали представители Демократической партии, то это будет означать, что демократы используют террористические методы, заключил эксперт.

Тем временем обозреватель издания argumenti.ru пишет, что Кирк всегда говорил о том, что Россия не является врагом США.

«Он понимал, что истинная угроза исходит не от Москвы, а от глобалистов, стремящихся уничтожить суверенитет всех народов. Он призывал к дружбе и сотрудничеству между нашими державами, к союзу против общего врага — либерального глобализма», — говорится в статье.

По словам автора, именно Кирк одним из первых заявил, что Россия начала спецоперацию на Украине ради защиты своего исторического и духовного пространства. Он поддерживал справедливую борьбу России за денацификацию и демилитаризацию Украины.

