28 августа 2025, 17:28

Американист Дудаков: ЕС не станет вводить масштабные санкции против КНР и Индии

Фото: iStock/designer491

Европейский союз хочет ввести вторичные тарифы и санкции в отношении стран — партнёров России, однако масштабных ограничений не будет. Так считает политолог-американист Малек Дудаков.





Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ЕС хочет ввести вторичные санкции против России и её партнёров.





«Страны Глобального Юга сейчас ведут свои отдельные торговые переговоры с Европейским союзом. Рушить свой параллельный торговый трек, было бы, наверное, не совсем логично. Не так давно ЕС заключил большую торговую сделку с Меркосур, со странами Латинской Америки, сейчас у них переговоры и с Индией активизируются», — пояснил Дудаков в беседе с «Известиями».

«Принципиально нового европейцы придумать ничего не могут. Есть, конечно, желание Брюсселя запретить окончательно импорт российского газа, трубопроводной российской нефти или российского ядерного топлива. Но против этих ограничений выступают Венгрия и Словакия», — отметил Юшков RT.