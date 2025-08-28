В России оценили возможное введение вторичных санкций ЕС против партнёров РФ
Американист Дудаков: ЕС не станет вводить масштабные санкции против КНР и Индии
Европейский союз хочет ввести вторичные тарифы и санкции в отношении стран — партнёров России, однако масштабных ограничений не будет. Так считает политолог-американист Малек Дудаков.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ЕС хочет ввести вторичные санкции против России и её партнёров.
«Страны Глобального Юга сейчас ведут свои отдельные торговые переговоры с Европейским союзом. Рушить свой параллельный торговый трек, было бы, наверное, не совсем логично. Не так давно ЕС заключил большую торговую сделку с Меркосур, со странами Латинской Америки, сейчас у них переговоры и с Индией активизируются», — пояснил Дудаков в беседе с «Известиями».
По словам эксперта, введение вторичных санкций негативно скажется на европейском бизнесе.
Однако он считает, что масштабные санкции против Китая и Индии вводить не будут. Вероятнее всего, выберут несколько компаний и физических лиц для введения персональных ограничений.
Тем временем эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил уверенность в том, что в вопросе санкций ЕС не придумает ничего принципиально нового.
«Принципиально нового европейцы придумать ничего не могут. Есть, конечно, желание Брюсселя запретить окончательно импорт российского газа, трубопроводной российской нефти или российского ядерного топлива. Но против этих ограничений выступают Венгрия и Словакия», — отметил Юшков RT.
Поэтому странам ЕС приходится придумывать какое-то наполнение новых санкций, заключил он.