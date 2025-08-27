52% жителей Германии поддержали отказ Киева от территорий для мирного соглашения с РФ

27 августа 2025, 23:37

Большинство немцев выступило за территориальные уступки Украины ради мира

Фото: iStock/photosvit

Более половины граждан Германии считают, что Украина должна быть готова отказаться от части территорий для достижения мирного соглашения с Россией, свидетельствуют данные опроса института Forsa, опубликованные газетой Die Welt.