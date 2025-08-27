52% жителей Германии поддержали отказ Киева от территорий для мирного соглашения с РФ
Более половины граждан Германии считают, что Украина должна быть готова отказаться от части территорий для достижения мирного соглашения с Россией, свидетельствуют данные опроса института Forsa, опубликованные газетой Die Welt.
Согласно исследованию, 52% респондентов в Германии поддержали идею территориальных уступок со стороны Киева. Наибольшую поддержку эта позиция получила среди сторонников ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (72%), тогда как среди электората правящего Христианско-демократического союза её одобрили 43%, а среди социал-демократов — 48%. Опрос проводился 18–19 августа среди 1002 человек.
Результаты отражают растущую усталость европейского общества от конфликта и контрастируют с подходом американцев, где 62% респондентов в опросе Reuters/Ipsos выступили за ужесточение санкций против торговых партнёров России. При этом ранее исследование Harvard CAPS-Harris показало, что 66% американцев одобряют мирные усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.
На фоне дискуссий о возможных гарантиях безопасности для Украины канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопрос об участии бундесвера в миротворческой миссии преждевременен, так как война продолжается. В то же время эксперты полагают, что Германия вряд ли останется в стороне от подобных инициатив, учитывая её лидирующую роль в Европе.
