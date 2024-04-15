В Госдуме оценили возможность обмена пленными с Украиной в формате «всех на всех»

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Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев оценил инициативу украинской стороны об обмене военнопленными по формуле «всех на всех», отметив, что такой обмен будет неравноценным. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По словам парламентария, в российском плену находится больше украинских военных, чем российских на Украине, поэтому обмен не получится равным.
При этом Саралиев позитивно оценил желание украинской стороны провести обмен и в свою очередь предложил другую схему — всех российских пленных обменять на такое же число украинских.
Он также сообщил, что Россия готова на сегодняшний день передать Киеву не менее 500 военнопленных.
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При этом Саралиев позитивно оценил желание украинской стороны провести обмен и в свою очередь предложил другую схему — всех российских пленных обменять на такое же число украинских.
Он также сообщил, что Россия готова на сегодняшний день передать Киеву не менее 500 военнопленных.
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Анастасия Чинкова