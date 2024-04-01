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Российский боец Саид, которому пленный украинский военный три дня носил воду, перенёс операцию и сейчас находится в госпитале.
«Своё, наверное, отвоевал уже. Хочется детей воспитывать, смотреть, как они растут. Но если скажут снова ехать на передовую — поеду», — поделился в беседе с RT собеседник.
До этого собеседник «Царьграда» прокомментировал уничтожение американского зенитно-ракетного комплекса «Пэтриот» в Харьковской области.
«Все целеуказания и наводка оружия осуществляются в координации со спутниками НАТО. Пентагон, который трепетно относится к теме собственной безопасности, очень обеспокоен вероятностью утечки программного обеспечения «Пэтриотов» к русским», — приводит издание слова источника.
Ранее стало известно, что Армия России нанесла мощный удар по пункту дислокации иностранных наёмников в районе Харькова.
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Мелисса Тимофеева