В России ответили на обвинения Польши из-за инцидента с БПЛА

Песков: ЕС и НАТО каждый день обвиняют РФ в провокациях, но без доказательств
Фото: istockphoto/yulenochekk

Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что руководство ЕС и НАТО «ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не приводя каких‑либо аргументов».



Так он прокомментировал заявления Польши в том, что якобы российские дроны нарушили ее воздушное пространство.

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабинета министров в связи с обнаружением на территории страны нескольких дронов. Позже в соцсетях Туск официально обвинил в инциденте Россию, утверждая, что найденные аппараты были российскими.

В ответ временный поверенный в делах России Андрей Ордаш сообщил, что Варшава не предоставила доказательств происхождения сбитых беспилотников, и что Москва считает эти обвинения беспочвенными.

Никита Кротов

