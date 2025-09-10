В России ответили на обвинения Польши из-за инцидента с БПЛА

10 сентября 2025, 14:23

Песков: ЕС и НАТО каждый день обвиняют РФ в провокациях, но без доказательств

Фото: istockphoto/yulenochekk

Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что руководство ЕС и НАТО «ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не приводя каких‑либо аргументов».