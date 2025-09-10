В России ответили на обвинения Польши из-за инцидента с БПЛА
Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что руководство ЕС и НАТО «ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не приводя каких‑либо аргументов».
Так он прокомментировал заявления Польши в том, что якобы российские дроны нарушили ее воздушное пространство.
Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабинета министров в связи с обнаружением на территории страны нескольких дронов. Позже в соцсетях Туск официально обвинил в инциденте Россию, утверждая, что найденные аппараты были российскими.
В ответ временный поверенный в делах России Андрей Ордаш сообщил, что Варшава не предоставила доказательств происхождения сбитых беспилотников, и что Москва считает эти обвинения беспочвенными.
