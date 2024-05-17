МИД назвал «разбоем» решение Эстонии по российским активам

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Решение эстонского парламента о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины является «неприкрытым разбоем», нарушающим международное право, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, незаконные действия Таллина по изъятию российской собственности представляют собой «очередной враждебный демарш» и «неприкрытый разбой». Захарова отметила, что, если эта законодательная инициатива вступит в силу, возникнет исторический прецедент, разрушивший одну из вековых основ западного общества — принцип незыблемости частной собственности.
Кроме того, она пообещала, что Россия даст зеркальный ответ на любые незаконные инициативы.
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«Враждебные действия прибалтийских государств против нашей страны не являются чем-то новым, нас сложно ими удивить. Западные кукловоды часто используют Прибалтику как "полигон" для проверки различных антироссийских идей», — цитирует Захарову официальный сайт МИДа.
Кроме того, она пообещала, что Россия даст зеркальный ответ на любые незаконные инициативы.
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Артем Кузьмин