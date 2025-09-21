Трамп проведет 20 двусторонних встреч на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

21 сентября 2025, 03:46

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести встречи с 20 иностранными лидерами на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом пишет ТАСС.