Трамп проведет 20 двусторонних встреч на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести встречи с 20 иностранными лидерами на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом пишет ТАСС.
Среди подтвержденных встреч — переговоры с Владимиром Зеленским и временным лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа. Белый дом активно готовит эти двусторонние контакты, причем встреча с сирийским лидером станет историческим событием — впервые за 67 лет глава Сирии выступит на ассамблее ООН.
Трамп также может провести первую встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем за время своего второго президентского срока. Украинская сторона возлагает большие надежды на переговоры: постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что только Трамп способен вернуть Россию к мирному диалогу.
80-я сессия ГА ООН началась 9 сентября под председательством экс-министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, который также планирует встретиться с госсекретарем США Марко Рубио.
