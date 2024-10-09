В России подготовили законопроект об аресте имущества уехавших из страны граждан

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В Татарстане подготовили законопроект об аресте имущества покинувших Россию граждан. В скором времени документ поступит в Госдуму, пишет «Татар-Информ».
Данный проект направлен на установление возможности привлечения к административной ответственности уехавших из страны граждан, отметил глава комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку Александр Чубаров.
По словам политика, в настоящее время озвучивающие антигосударственную позицию лица всё чаще стремятся избежать фактической ответственности за свои действия. Подготовленный законопроект направлен на наложение ареста на имущество как раз таких граждан.
Чубаров добавил, что ранее правительство России одобрило предлагаемые изменения.
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По словам политика, в настоящее время озвучивающие антигосударственную позицию лица всё чаще стремятся избежать фактической ответственности за свои действия. Подготовленный законопроект направлен на наложение ареста на имущество как раз таких граждан.
Чубаров добавил, что ранее правительство России одобрило предлагаемые изменения.
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Анастасия Чинкова