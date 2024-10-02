В Госдуме высказались об уехавших из РФ Галкине* и Макаревиче*

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Уехавших из РФ артистов раскритиковали в Госдуме. Как пишет Shot, звезд Максима Галкина*, Аллу Пугачеву и Андрея Макаревича* назвали «пилигримами» и беженцами, которые могут раскаяться, признав свои ошибки. В частности, речь идет о службе в госпитале и на передовой.
«…И пока я не увижу от многочисленных «звёзд», которые здесь пока «ждунами» прикинулись и продолжают весёлые песенки петь, пока я не увижу деятельного раскаяния, я не могу их считать достойными гражданами нашей страны. Время всех рассудит», — сказал парламентарий Олег Нилов.Его коллега, депутат Михаил Делягин тоже прокомментировал так называемую «миграцию» селебрити. Он считает, что знаменитости наверняка понимали, что их эстрада является завуалированным грабежом населения.
«Ну потом сбегут в Новую Зеландию, в чём проблема? Какая разница, куда бежать, если беженцы? Они понимали, что это не столько искусство, сколько грабёж. А когда вы у кого-то воруете деньги, вы его ненавидите. Это неважно: он вас может любить — вы его ненавидите», — резюмировал Делягин.После начала спецоперации на Украине звезды отечественной эстрады разделились по данному вопросу на два лагеря — поддерживающих и осуждающих российские власти. Некоторые из тех, кто осуждает СВО, позволяли себе нелестные высказывания.
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*Признаны иноагентами в РФ
Никита Кротов