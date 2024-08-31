Депутат Шолохов назвал уехавших с начала СВО артистов бесславной плеядой

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что уехавшие с началом специальной военной операции из России артисты являются бесславной плеядой, которые за рубежом никому не нужны.
Он добавил, что их ждёт примерно одинаковая судьба на чужбине.
Ранее сообщалось, что певец Валерий Меладзе собирается возобновить концертную деятельность в России в 2025 году.
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«Лишнее доказательство как искусственно созданной переоцененности в общественном мнении, так и запредельной самооценки. А судьба — общая для этой бесславной плеяды. Можно подумать, у кого-то есть сомнения в том, что абсолютное большинство наших, в том числе гораздо более талантливых артистов, за рубежом никому даром не нужны», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Шолохов.
Ранее сообщалось, что певец Валерий Меладзе собирается возобновить концертную деятельность в России в 2025 году.
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Мелисса Тимофеева