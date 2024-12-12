В России полностью обновили морскую группировку ядерных сил

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Морская группировка ядерных сил России полностью обновлена, сообщил главком Военно-морского флота РФ Алексей Моисеев, слова которого приводит ТАСС.
Обновление морской группировке ядерных сил является приоритетом для России. Ядерные силы были и остаются гарантом безопасности страны на глобальном уровне, заявил Моисеев в ходе пленарного заседания XIV Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что достаточное количество ракет «Орешник» и подобных им полностью отменяет необходимость применения ядерного оружия. В связи с этим глава государства указал на важность совершенствования такого вооружения, а не ядерной доктрины.
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Анастасия Чинкова