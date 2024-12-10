На Западе раскрыли значение «Орешника»

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Российская ракета «Орешник» оставила альянсу НАТО мало вариантов в украинском конфликте, считает финский профессор Туомас Малинен в социальных сетях.
«С НАТО покончено. Единственный выход — применить ядерное оружие или капитуляция на Украине», — сказано в посте.Эксперт привел цитату из материала National Interest. Согласно ей, появление «Орешника» в боевых действиях говорит, о том, что на Западе никто не в безопасности.
Ракету «Орешник» применили 21 ноября после ударов со стороны ВСУ по российским военным объектам в Брянской и Курской областях. Президент России Владимир Путин отмечал, что региональный конфликт на Украине приобрел черты глобального.
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