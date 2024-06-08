В России пообещали отомстить ВСУ за удар по херсонскому селу

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Российские военные отомстят Вооруженным силам Украины (ВСУ) на поле боя за удар по селу Садовое в Херсонской области, пообещал сенатор от региона Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале.
«За каждого погибшего мирного жителя наши воины кратно отомстят врагу! Причем не в мирных кварталах, а на поле боя. Убежден, пощады им не будет», – заявил Кастюкевич.
По его словам, пришло время населению западных стран понять, что их налогами оплачено оружие для атак.
Ранее, вечером 7 июня, украинские войска обстреляли село Садовое в Херсонской области. Магазин, в котором находились посетители и персонал, был разрушен. По последним данным, 22 человека погибли, еще 15 получили ранения, 5 из них находятся в тяжелом состоянии.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что первый удар по магазину был нанесен управляемой авиабомбой французского производства, а второй – с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Следственный комитет (СК) России заявил, что устанавливает обстоятельства нападения.
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Александр Климов