В России появился праздник День морской пехоты

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин распорядился установить День морской пехоты. Об этом говорится в соответствующем указе, который доступен на официальном интернет-портале правовой информации.
Праздник, который посвящен подразделению ВС РФ праздник будет отмечаться 27 ноября. Уточняется, что соответствующие изменения вносятся в указ главы российского государства «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации».
Морская пехота — род сил военного-морского флота вооруженных сил государств, который предназначен для участия в морских операциях и использования в качестве ударных отрядов в иных видах боевых действий.
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