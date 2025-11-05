В России появится правительственная комиссия по межнациональным отношениям

05 ноября 2025, 21:17

Путин предложил создать правительственную комиссию по межнациональным отношениям

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин предложил сформировать правительственную комиссию по вопросам межнациональных отношений. Об этом пишет ТАСС.