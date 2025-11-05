В России появится правительственная комиссия по межнациональным отношениям
Президент Владимир Путин предложил сформировать правительственную комиссию по вопросам межнациональных отношений. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, сейчас координация в этой сфере осуществляется межведомственной рабочей группой, и ввиду важности направления целесообразно повысить её статус до соответствующего уровня.
Глава государства также отметил, что для качества управления крайне важна система показателей эффективности новой Стратегии национальной политики. Перечень таких индикаторов должен быть единым, комплексным и объективным — сквозным, чтобы можно было оценивать работу уполномоченных органов власти на всех уровнях.
Путин поручил правительству совместно с Советом по межнациональным отношениям и регионами детально проработать этот вопрос.
