В США высказались о вводе «Орешника» в серийное производство

24 июня 2025, 17:37

MWM: ввод «Орешника» в серийное производство стал поворотным моментом

Фото: iStock/vadimrysev

Ввод нового ракетного комплекса «Орешник» в серийное производство стал поворотным моментом. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.





По мнению аналитиков, характеристики ракеты, продемонстрированные во время его первого применения в прошлом году, вызвали тревогу во многих государствах Запада.





«Ввод ракеты в эксплуатацию знаменует собой поворотный момент для ракетных войск РФ , которые прежде состояли из систем малой дальности «Искандер-М» и межконтинентальной дальности «Сармат»», — говорится в публикации издания.