В США высказались о вводе «Орешника» в серийное производство
MWM: ввод «Орешника» в серийное производство стал поворотным моментом
Ввод нового ракетного комплекса «Орешник» в серийное производство стал поворотным моментом. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
По мнению аналитиков, характеристики ракеты, продемонстрированные во время его первого применения в прошлом году, вызвали тревогу во многих государствах Запада.
«Ввод ракеты в эксплуатацию знаменует собой поворотный момент для ракетных войск РФ , которые прежде состояли из систем малой дальности «Искандер-М» и межконтинентальной дальности «Сармат»», — говорится в публикации издания.
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал подробности создания «Орешника». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 21 ноября 2024 года российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.