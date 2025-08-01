«Такого нет ни у кого»: депутат высказался о модификациях «Орешника»
Депутат Чепа: Модификации «Орешника» имеют сдерживающий характер
Модификации ракетного комплекса «Орешник» имеют сдерживающий характер.
Об этом пишет портал Pravda.Ru со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по международным вопросам Алексея Чепу. Парламентарий высказался о запуске серийного производства ракеты.
«Это современное оружие. И такого нет ни у кого. Модификации оружия тоже могут быть разные, и это будет иметь сдерживающий характер», — сказал парламентарий.
Чепа добавил, что модификации «Орешника» обеспечивают комплексу гибкость. Депутат подчеркнул, что серийное производство данного вооружения является важным этапом в укреплении обороноспособности России. Собеседник резюмировал, что опытные образцы уже давно испытаны, и реальное значение имеет лишь массовое внедрение ракеты в войска.
Перед этим президент России Владимир Путин заявлял о поступлении в войска первого серийного комплекса «Орешник».