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«Такого нет ни у кого»: депутат высказался о модификациях «Орешника»

Депутат Чепа: Модификации «Орешника» имеют сдерживающий характер
Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Модификации ракетного комплекса «Орешник» имеют сдерживающий характер.



Об этом пишет портал Pravda.Ru со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по международным вопросам Алексея Чепу. Парламентарий высказался о запуске серийного производства ракеты.

«Это современное оружие. И такого нет ни у кого. Модификации оружия тоже могут быть разные, и это будет иметь сдерживающий характер», — сказал парламентарий.

Чепа добавил, что модификации «Орешника» обеспечивают комплексу гибкость. Депутат подчеркнул, что серийное производство данного вооружения является важным этапом в укреплении обороноспособности России. Собеседник резюмировал, что опытные образцы уже давно испытаны, и реальное значение имеет лишь массовое внедрение ракеты в войска.

Перед этим президент России Владимир Путин заявлял о поступлении в войска первого серийного комплекса «Орешник».
Никита Кротов

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