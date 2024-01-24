Подмосковные росгвардейцы передали гуманитарную помощь для детей из ДНР

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
Подмосковные росгвардейцы приняли участие в сборе гуманитарной помощи для детей из ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Сбор гуманитарной помощи для детей Донбасса организовали сотрудники Электростальского отдела Росгвардии совместно со священником Богоявленского собора Василием Алфеевым.
Кроме этого, росгвардейцы проводят сбор гумпомощи на постоянной основе с весны 2023 года. Сбор проводится как для жителей ДНР и ЛНР, так и для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.
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«Конфеты, шоколад и другие сладкие угощения были переданы в храм Тихвинской иконы Божией Матери г. Ногинска. В ближайшее время посылки будут отправлены в Донецкую Народную Республику, где их развезут по социальным учреждениям, детским домам, городским больницам и школам, а также передадут адресованным семьям», — отметили в пресс-службе ведомства.
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Мира Полтева