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Жители Подмосковья отправили около 30 тысяч писем бойцам СВО

02 февраля 2024, 09:54
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Участники движения Первые из Подмосковья отправили свыше 30 тысяч писем бойцам в зону специальной военной операции с поздравлением с 23 февраля. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Активисты Движения Первых Подмосковья на постоянной основе собирают и передают гуманитарную помощь в зону спецоперации, а также пишут письма с пожеланиями и поздравлениями с праздниками.

В преддверии 23 февраля на стенде Московской области выставки-форума «Россия» каждый гость может написать поздравление и отправить открытку-письмо защитнику России.


«Передача открытки, созданной собственными руками, является проявлением заботы и поддержки. Наши солдаты испытывают радость, получая такие открытки, они ощущают внимание подрастающего поколения, которое стремится к благополучному будущему, в котором они также играют роль. Все желающие могут присоединиться к этой акции. Для этого необходимы только желание, добрые мысли и теплые слова поддержки для наших солдат. Возможности проявить заботу и поддержку бойцам есть у каждого из нас», — подчеркнул председатель «Движения Первых» Подмосковья Юрий Макеев.

Стоит отметить, что на сегодняшний день активистами движения Первых является порядка 185 ребят.

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Доминирование, нагрузка, поощрение: главные ошибки в дрессировке собак
Кинологи назвали четыре ошибки при дрессировки собак дома
02 февраля 2024, 10:53

Фото: IStock/SeventyFour

Чтобы дрессировка помогла скорректировать поведение собаки, важно знать несколько правил. Подробнее об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Когда ты дрессируешь собаку, важно понимать, что метод кнута не работает. Запугивать, настаивать и пытаться постоянно доминировать над собакой – это путь к непослушному и агрессивному питомцу. Ориентируйтесь на животное, изучайте характер, особенности любимца. Чтобы дрессировка нравилась собаке, важно найти к питомцу подход и заинтересовать его, а не заставлять», – рассказал специалист.
Постоянное доминирование над собакой
Не нужно постоянно доказывать собаке своё превосходство. Доверие собаки не сложится из вашей силы и агрессии. Воспитывайте питомца, основываясь на его индивидуальных особенностях и с помощью ненасильственных методов поощрения. Таким образом команды будут усваиваться быстрее.

Дрессировка без правил
Если у вас отсутствует система и правила – это сделает жизнь собаки непредсказуемой. Питомцу будет сложно понимать, что от него ждут, он не сможет хорошо усваивать и отрабатывать команды. Только четкие правила и понятная последовательность действий помогут воспитать послушную и жизнерадостную собаку. Четко определите, что вы хотите от собаки, какие нормы будут установлены в доме и всегда следуйте этому.

Большая нагрузка
Каждая собака индивидуальна. И если один питомец с легкостью выполняет несколько упражнений, то для другого такая задача будет невыполнимой. Не спешите обучить собаку сразу всему. Выбирайте соразмерную нагрузку для питомца. Дрессировка – это не гонка.

Усложняйте команды постепенно, наблюдая за поведением собаки. Если она устала, переключите ее внимание или закончите дрессировку. Лучше выучить одну команду и отработать ее, чем пытаться обучить собаку сразу трем командам, наблюдая всякий раз, как она ошибается.

Отсутствие поощрения
Одобрение – это ориентир для собаки. Это сигнал, что питомец все делает правильно, поэтому он будет стремиться каждый раз повторять свои действия. Хвалите собаку за любую мелочь: она терпеливо ждет выгула, не дергает поводок, не запрыгивает на прохожих. Как только собака начнет слышать вашу обратную связь, вы увидите прогресс в воспитании: питомец снова и снова захочет демонстрировать хорошее поведение в ответ на вашу похвалу.

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В МФЦ Подмосковья начался приём заявлений на голосование по месту пребывания
02 февраля 2024, 10:47

Фото: Фотобанк МО/Валентина Филиппова

Заявления о голосовании на выборах президента России по месту пребывания начали принимать в подмосковных МФЦ, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Заявление о голосовании по месту нахождения принимают все областные центры «Мои документы». Для оформления заявления с собой надо будет взять паспорт или временное удостоверение личности», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что в бумаге будет зафиксирован избирательный участок, который выберет заявитель – определиться с эти помогут сотрудники МФЦ. После оформления заявителю выдадут отрывную часть документа, с которой надо будет прийти на голосование. При этом если избиратель напишет несколько заявлений, действительным будет считаться только первое.

Помимо МФЦ, временно прикрепиться к новому участку можно в территориальной избирательной комиссии или через портал госуслуг. Заявление о голосовании по месту пребывания можно подать до 11 марта.

Выборы президента Российской Федерации состоятся в середине марта текущего года. Для удобства избирателей голосование будет проходить три дня: 15, 16 и 17 марта.

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#голосование
#мфц
#московская область
#подмосковье
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Подмосковье приняло участие в форуме «Всё для Победы!» в Туле
02 февраля 2024, 09:48

Фото: пресс-служба министерства территориальной политики Московской области

Делегация из Подмосковья посетила форум Народного Фронта «Всё для Победы!». Об этом сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.
1 февраля в Туле стартовал форум, который направлен на развитие аспектов помощи СВО. В первый день в нем приняли участие свыше 500 человек, в числе которых руководители, ведущие специалисты, волонтеры и медики из Московской области.

«Объединить усилия, убрать ненужные барьеры, обеспечить инфраструктуру и объединить людей — цель форума «Всё для Победы!». Народный фронт впервые собрал в одном месте представителей организаций и сообществ, которые в нашей большой стране обеспечивают поддержку бойцов на передовой. Площадкой проведения форума выбрана Тула, ведь все знают о славных традициях тульских оружейников и подвиге горожан в годы Великой Отечественной войны.<…>У участников форума есть уникальная возможность обменяться опытом, рассказать о своих достижениях единомышленникам, а также обсудить с представителями профильных министерств самые острые вопросы», — поделился руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Стоит отметить, что в первый день форума были подняты вопросы о сложностях в работе медиков в зоне спецоперации, укрепления кибербезопасности, а также восстановлению инфраструктуры на новых территориях.

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#подмосковье
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Эксперт назвал два слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками
Эксперт Шуленин: в разговоре с мошенниками нельзя говорить «да» и «нет»
02 февраля 2024, 09:15

Фото: istock / Diy13

Телефонные мошенники могут использовать определенные произнесенные слова против своей жертвы, даже если классическими способами обмануть не вышло. Об этом предупредил эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин в разговоре с «Лентой.ру».

Шуленин пояснил, что аферисты могут записывать разговор и затем применять слова или фразы для голосового подтверждения действий от имени ее аккаунта.

«Поэтому ответы «да» и «нет» желательно исключить из лексикона при общении с подозрительными собеседниками. Альтернативными вариантами могут быть «слушаю вас», «не имею возможности», «отрицаю», — порекомендовал киберэксперт.
Он также отметил, что все подозрительные звонки лучше прервать. Шуленин обратил внимание, что пытаться проучить злоумышленников или шутить над ними опасно, так как все сказанное может быть использовано против человека.

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#мошенники
#компании
#жертвы
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Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днём победы в Сталинградской битве
02 февраля 2024, 09:14

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днём воинской славы, связанным с победой в одном из важнейших сражений Великой Отечественной войны — Сталинградской битве, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«Сталинградская битва спустя десятилетия служит примером отваги и стойкости наших соотечественников, символизируя решительность и мужественность советского солдата», — сказал Брынцалов.
Он добавил, что победа в Сталинградской битве не только внушает чувство гордости подвигом предков, но и сегодня вдохновляет на подвиги и самоотверженную защиту Родины.

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«И хочется и колется»: Эксперт назвала простой способ начать экспериментировать с БДСМ
The Sun: секс-коуч Калли рассказала, с чего начать эксперименты с БДСМ
02 февраля 2024, 07:47

Фото: istock / artfotoss

Пары, которые хотя принести что-то новое в отношения, могут попробовать поэкспериментировать с БДСМ — играми с доминированием и подчинением. Об этом рассказала секс-коуч Джорджетта Калли в беседе с The Sun.

Эксперт заявила, что по статистике, 47% женщин и 60% мужчин хотели бы хоть раз доминировать над партнером.

«Обсудите границы перед тем, как начать эксперименты, не торопитесь. Начинающим может понравиться связывать партнера и завязывать ему глаза», — заявила она..
Как утверждает Калли, сенсорная депривация может усиливать удовольствие от ощущений, которые остались доступными.

Она отметила, что нужно придумать стоп-слово или сигнал, при помощи которого можно прекратить эксперимент, если он становится неприятным.

«Например, используйте кодовую систему из правил дорожного движения: «красный» значит, что нужно остановиться, «желтый» — «может быть», а «зеленый» — «да»», — предложила специалистка.
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#секс
#эксперт
#эксперимент
#глаза
#отношения
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«Известия»: Минтруд запросил доступ к налоговой тайне россиян
02 февраля 2024, 07:16

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Территориальные органы Роструда могут получить доступ к данным россиян, включая налоговую тайну. Такая инициатива содержится в проекте приказа Минтруда, который предстоит ещё согласовать с ФНС, пишут 2 февраля «Известия».
«Налоговым органам предлагается направлять в межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости и в органы Роструда сведения о гражданах, содержащие, в том числе налоговую тайну. В предлагаемый перечень входит информация о нарушениях или признаках, указывающих на неформальную занятость», — говорится в проекте приказа, с которым ознакомилась газета.

Предлагается передавать в Роструд информацию о заключении договоров ГПХ вместо трудовых, а также о компаниях, сотрудничающих с самозанятыми.

Эксперты подтверждают, что подобный механизм межведомственного обмена может быть эффективен для выявления тех, кто получает зарплату в конвертах. Но одновременно с увеличением числа людей и организаций, имеющих доступ к персональным данным, возрастают и риски их утечки.

Для борьбы с теневой занятостью необходима грамотная информационно-разъяснительная работа с населением и создание реестра организаций, у которых выявлены такие факты.

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#минтруд
#фнс
#проект
#занятость
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WP: Жителям Флориды мешает спать активный секс рыб-барабанщиков
02 февраля 2024, 05:05

Фото: iStock/VitalyEdush

Жителям американского штата Флорида уже долгое время не дает спать активная половая жизнь рыб-барабанщиков, пишет газета The Washington Post.
По данным издания, ещё с середины января 2024 года в прибрежных районах города Тампа раздаётся странный шум. Ритмичные звуки напоминают бой барабанов, поэтому некоторые местные жители решили, что кто-то из соседей проводит шумные вечеринки.

Вместе с тем, The Washington Post пишет, что многие жители района, где слышен шум, замечают такие звуки уже не первый год. По этой причине морской биолог Джеймс Локаскио не согласился с «тусовочной теорией», выдвинув версию о том, что этот шум могут издавать бородатые горбыли (также известные, как рыбы-барабанщики) во время спаривания друг с другом. В такие моменты мышцы рыб бьются о плавательный пузырь и испускают звук, похожий на бой барабана. А так как рыб очень много, то в процессе массового спаривания звук, естественно, начинает резонировать.

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#секс
#рыба
#жители
#сша
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Журналист Херш: США готовят новую стратегию по Украине, где нет места Зеленскому
02 февраля 2024, 03:13

Фото: Oleksii_Liskonih

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает стратегию окончания конфликта на Украине и новый финансовый план для Киева. Об этом сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье для онлайн-платформы Substack.
По словам Херша, нынешний главком ВСУ Валерий Залужный тайно обсуждает с Западом возможность прекращения огня и завершения конфликта, именно поэтому Зеленский готов отправить его в отставку. При этом ни в США, ни на Украине не признавали открыто ведение переговоров по поводу завершения конфликта с Россией.

Херш подчеркнул, что офис Зеленского боится политического противостояния с Залужным, поэтому последний все еще находится на своей должности.

Официальный Киев продвигает «формулу мира» Зеленского, которая является ультиматумом Москве на международных площадках.

Президент Украины Владимир Зеленский действительно хотел уволить главкома ВСУ Валерий Залужного, но возможные кандидаты - глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский отказались от поста. Об этом пишет Bild. При этом, ранее американское издание The Washington Post узнало, что разногласия между Залужным и президентом Владимиром Зеленским возникли из-за масштабов мобилизации.

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#сша
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#журналисты
#валерий залужный
#владимир зеленский
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