Жители Подмосковья отправили около 30 тысяч писем бойцам СВО

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Участники движения Первые из Подмосковья отправили свыше 30 тысяч писем бойцам в зону специальной военной операции с поздравлением с 23 февраля. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Активисты Движения Первых Подмосковья на постоянной основе собирают и передают гуманитарную помощь в зону спецоперации, а также пишут письма с пожеланиями и поздравлениями с праздниками.
В преддверии 23 февраля на стенде Московской области выставки-форума «Россия» каждый гость может написать поздравление и отправить открытку-письмо защитнику России.
Стоит отметить, что на сегодняшний день активистами движения Первых является порядка 185 ребят.
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В преддверии 23 февраля на стенде Московской области выставки-форума «Россия» каждый гость может написать поздравление и отправить открытку-письмо защитнику России.
«Передача открытки, созданной собственными руками, является проявлением заботы и поддержки. Наши солдаты испытывают радость, получая такие открытки, они ощущают внимание подрастающего поколения, которое стремится к благополучному будущему, в котором они также играют роль. Все желающие могут присоединиться к этой акции. Для этого необходимы только желание, добрые мысли и теплые слова поддержки для наших солдат. Возможности проявить заботу и поддержку бойцам есть у каждого из нас», — подчеркнул председатель «Движения Первых» Подмосковья Юрий Макеев.
Стоит отметить, что на сегодняшний день активистами движения Первых является порядка 185 ребят.
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Мира Полтева