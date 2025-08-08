На Западе заявили, что украинцы осознают себя жертвами прокси-войны
Европейский журналист Томас Фази в своём аккаунте в соцсети X заявил, что украинцы всё в большей степени понимают, что они являются жертвами прокси-войны НАТО наряду с россиянами.
Он также отметил, что именно по этой причине Владимир Зеленский и его западные союзники не стремятся положить конец конфликту.
Ранее телеканал CNN сообщил, что после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа конфликт на Украине может развиваться по пяти сценариям, из которых лишь один благоприятен для Киева.
В то же время в Европе отмечают изменение отношения украинцев к Зеленскому. По информации издания European Conservative, всё больше украинцев перестают бояться выходить на протесты и выступать против насильственной мобилизации.
