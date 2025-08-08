08 августа 2025, 19:43

Журналист Фази: украинцы осознают, что являются жертвами прокси-войны

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Европейский журналист Томас Фази в своём аккаунте в соцсети X заявил, что украинцы всё в большей степени понимают, что они являются жертвами прокси-войны НАТО наряду с россиянами.