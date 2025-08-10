В США заявили, что решение о членстве Украины в НАТО принимает не Россия
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос о вступлении Украины в альянс должен решаться исключительно странами-членами НАТО, без участия России. Об этом он высказался в интервью телеканалу CNN.
Политик подчеркнул, что решение о принятии в альянс нового участника принимают все 32 страны НАТО, в число которых Россия не входит.
Уитакер подчеркнул, что путь к возможному членству Украины в НАТО включает множество этапов. При этом он отметил важность достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине, приемлемого для всех сторон, включая Россию.
Также дипломат не исключил, что Владимир Зеленский может принять участие во встрече президентов России и США на Аляске, однако окончательного решения по этому вопросу пока нет.
