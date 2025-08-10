В США заявили, что решение о членстве Украины в НАТО принимает не Россия

10 августа 2025, 18:36

Уитакер: решение о членстве Украины в НАТО будет приниматься без участия России

Фото: iStock/Michele Ursi

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос о вступлении Украины в альянс должен решаться исключительно странами-членами НАТО, без участия России. Об этом он высказался в интервью телеканалу CNN.