Актер Тания поддержал открытие избирательных участков вне Абхазии

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Актер и участник шоу «Однажды в России» Теймураз Тания поддержал открытие избирательных участков вне Абхазии. В беседе с RT он пояснил, что ему, как абхазу, хочется прийти и проголосовать в России, а не ехать за сотни километров для того, чтобы отдать свой голос.
«Мне, как абхазу, конечно же, хочется пройти и проголосовать здесь. Если это возможно, на участок, где бы я ни находился, в Москве или в любом другом городе, хотелось бы, чтобы мне не пришлось там ехать за 300, за 500 км или за 2000 км. Чтобы отдать свое право, чтобы проголосовать», — отметил актер.Тания подчеркнул, что такого же мнения придерживаются многие его сограждане, которые с удовольствием проголосуют на выборах, если избирательные участки будут поблизости. К тому же, добавил он, чем больше будет открыто участков, тем лучше будет для людей.
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