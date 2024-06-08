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Требования властей Украины по мирным переговорам выглядят фантастическими на фоне успеха ВС РФ на передовой. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft.
Отмечается, что после полутора лет жестокого тупика, все военные расчёты смещаются в сторону России, в связи с чем требования Украины и саммит в Швейцарии выглядят фантастическими.
Как раз это, по мнению автора статьи, стало одной из причин отказа президента США Джо Байдена посещать конференцию. Вместо этого он предпочёл отправиться в Калифорнию для сбора средств на свою предвыборную кампанию.
Саммит в Швейцарии действительно будет содержать серьёзные переговоры по важным аспектам плана Украины, однако это нисколько не приблизит конфликт к завершению.
Саммит по Украине состоится в Швейцарии 15 и 16 июня. Участие в нём уже подтвердили свыше 100 государств.
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Как раз это, по мнению автора статьи, стало одной из причин отказа президента США Джо Байдена посещать конференцию. Вместо этого он предпочёл отправиться в Калифорнию для сбора средств на свою предвыборную кампанию.
Саммит в Швейцарии действительно будет содержать серьёзные переговоры по важным аспектам плана Украины, однако это нисколько не приблизит конфликт к завершению.
Саммит по Украине состоится в Швейцарии 15 и 16 июня. Участие в нём уже подтвердили свыше 100 государств.
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Анастасия Чинкова