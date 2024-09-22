В России призвали выделить БПЛА в отдельный род войск

Фото: iStock/vadimrysev
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) необходимо выделить в отдельный род войск ВС РФ. С таким предложением выступил полковник Михаил Ходаренок.
Во многих войсковых подразделениях, находящихся за пределами зоны СВО, подразделения БПЛА укомплектованы бойцами срочной службы. Многие штатные подразделения беспилотников не имеют в своём арсенале необходимого имущества для выдения боевых действий и выполнения поставленных задач, отметил военный обозреватель «Газеты.Ru».
В данной ситуации командирам приходится отправлять полностью подготовленных солдат из подразделений БПЛА в штурмовые и иные подразделения, где они будут выполнять не связанные с их специализацией задачи. Такой исход, убеждён Ходаренок, негативно влияет на боеспособность ВС РФ.
Напомним, что на Украине в июне этого года были созданы Силы беспилотных систем ВСУ. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Целью такого решения стало служит наращивание потенциала армии по использованию дронов, морских, воздушных и наземных роботизированных систем.
Читайте также:
Российские БПЛА уничтожили укрытие ВСУ
ВСУ сдают позиции в Курской области, ВС РФ готовы взять Макеевку: последние новости СВО
«Дайте нам оружие, мы будем биться»: волонтёр рассказал о настрое жителей Курской области
В данной ситуации командирам приходится отправлять полностью подготовленных солдат из подразделений БПЛА в штурмовые и иные подразделения, где они будут выполнять не связанные с их специализацией задачи. Такой исход, убеждён Ходаренок, негативно влияет на боеспособность ВС РФ.
Напомним, что на Украине в июне этого года были созданы Силы беспилотных систем ВСУ. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Целью такого решения стало служит наращивание потенциала армии по использованию дронов, морских, воздушных и наземных роботизированных систем.
Читайте также:
Российские БПЛА уничтожили укрытие ВСУ
ВСУ сдают позиции в Курской области, ВС РФ готовы взять Макеевку: последние новости СВО
«Дайте нам оружие, мы будем биться»: волонтёр рассказал о настрое жителей Курской области
Анастасия Чинкова