ВСУ сдают позиции в Курской области, ВС РФ готовы взять Макеевку: последние новости СВО

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ сдают позиции под натиском российской армии. Тем временем Армия России завершает освобождение Макеевки в ЛНР.
Последние новости с основных направлений спецоперации и подробную обстановку из Курской области по состоянию на 22 сентября приводит редакция «Радио 1».
Подразделения РФ дальше идут вперед, противник каждый день оставляет свои позиции, что, как отметил Алаудинов, в ближайшее время может привести к обрушению фронта для украинской армии.
Армия России нанесла серьезный урон ВСУ в Макеевке, заняв основную часть населенного пункта. По данным «Украина.ру», российские бойцы закрепились в западной части за рекой Жеребец и с южной стороны поселения.
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Силы ПВО уничтожили 15 дронов за ночьДежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили за прошедшую ночь 15 украинских БПЛА над пятью регионами РФ, сообщили в МО.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении.
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Курская областьУкраинские войска попытались пройти на танке в направлении Плехово Курской области, но их остановили. Видеообращение опубликовал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«С правой стороны нашего фланга сегодня в направлении Плехово пытался пойти противник на танке. Поперся танк, наши смежные подразделения (его - ред.) сожгли. Потом они на ББМ подскочили, восемь человек высадили, развернулись, деру дали, потом занимались пацаны тем, что уничтожали восьмерых человек», — заявил Алаудинов.Генерал уточнил, что на суджанском направлении Армия России за вчерашний день суммарно уничтожила три миномета, одну ББМ, один пикап с пехотой и микроавтобус. Как утверждает Алаудинов, работа велась по выбиванию ВСУ, пытавшихся пробиться на один из опорных пунктов.
Подразделения РФ дальше идут вперед, противник каждый день оставляет свои позиции, что, как отметил Алаудинов, в ближайшее время может привести к обрушению фронта для украинской армии.
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Торецкое направлениеРоссийские военные продвигаются в центре Торецка, взяв под контроль здание администрации. ВСУ бегут в северо-западную часть города, однако тут держать оборону будет сложнее, поскольку в этом районе в основном частный сектор, а не многоэтажные дома.
Купянское направлениеНа Купянском направлении ВС РФ продолжают расширять зону контроля к западу от Песчаного. Армия РФ приближается к Кругляковке, расположенной на берегу Оскола.
Покровское направлениеНа Покровском направлении ВС РФ продвигаются западнее от освобожденного Украинска. Российские солдаты взяли под контроль территорию шахты Селидовская и физически перерезали трассу из Селидово на Цукурино. Также ведутся тяжелые бои в Горняке, ВС РФ продавливает сопротивление украинской армии и продвигается в северо-восточной части.
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Артемовское направлениеВС Украины покинули позиции у Андреевки и ушли за канал Северский Донец – Донбасс. Это означает, что ВСУ полностью отброшены за канал на всей линии соприкосновения у Часов Яра, пишет военкор Евгений Лисицын в Телеграм-канале.
Сватовское направлениеНа Сватовском направлении ВС РФ освободили Невское. 21 сентября в интернете появились кадры с флагом России, который установлен над одним из домов в населенном пункте. После зачистки соседней Макеевки (ЛНР), армия РФ выровняла линию фронта в этом районе.
Армия России нанесла серьезный урон ВСУ в Макеевке, заняв основную часть населенного пункта. По данным «Украина.ру», российские бойцы закрепились в западной части за рекой Жеребец и с южной стороны поселения.
«В настоящий момент идут бои за северную часть западнее реки», — сообщило издание.Минобороны пока не комментировало эти сведения.
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Алина Юрчак