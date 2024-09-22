Российские БПЛА уничтожили укрытие ВСУ

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Беспилотные летательные аппараты группировки «Юг» уничтожили укрытия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны России.
«Профессионально управляя квадрокоптером, оператор подлетел к цели и осуществил сброс ВОГов», – рассказали в ведомстве.
Также добавили, что беспилотник пересек линию соприкосновения после запуска квадрокоптера, оснащенного боеприпасами. Операторы беспилотника начали разведку цели и определили приоритетную для последующего ее уничтожения.
Ранее десантники устроили засаду ВСУ в Курской области, уничтожив технику и боевые самолеты. Операторы беспилотников уничтожили мотоциклы, боевые машины пехоты и экипажи западных бронемашин, а также сбили и обездвижили БМП ВСУ с личным составом.
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Александр Климов