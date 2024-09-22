«Дайте нам оружие, мы будем биться»: волонтёр рассказал о настрое жителей Курской области

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Мужчины, проживающие в Курской области, отказывались от эвакуации и выражали готовность самоотверженно защищать свои дома от ворвавшихся в регион украинских военных. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель гуманитарной миссии молодёжного крыла Народного фронта Никита Киосев.
Он поделился, что был очень впечатлён боевым настроем местных мужчин. Они готовы были взять оружие и защищать свои дома. Многие, по его словам, задавались вопросом, зачем им уезжать, если нужно встать на защиту родного региона.
Чаще всего жители Курской области переживали из-за оставленного скота. В основном, от эвакуации отказывались пожилые люди, однако волонтёрам удалось убедить их поехать в безопасное место.
Киосев отметил, что вместе со своей командой эвакуировал жителей с первых дней атаки ВСУ на Курскую область.
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Чаще всего жители Курской области переживали из-за оставленного скота. В основном, от эвакуации отказывались пожилые люди, однако волонтёрам удалось убедить их поехать в безопасное место.
Киосев отметил, что вместе со своей командой эвакуировал жителей с первых дней атаки ВСУ на Курскую область.
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Анастасия Чинкова