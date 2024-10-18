Зеленский признал бегство молодежи с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире новостного телемарафона признал, что бегство молодежи из Украины продолжается, передает РИА Новости.
«Что касается оттока, в любом случае во время войны отток людей есть», — заявил он, назвав сложившуюся ситуацию серьезным вызовом.
Отвечая на вопрос о возможности снижения мобилизационного возраста в Украине, Зеленский подчеркнул, что ряд западных партнеров призывает Киев к подобным мерам, но власти пока не планируют реализовывать данную инициативу.
Ранее пленный боец 72-й отдельной механизированной бригады Алексей Стуков заявил, что пользы от мобилизованных бойцов в Вооруженных силах Украины (ВСУ) практически нет, поскольку неопытные бойцы массово погибают или сдаются в плен.
Читайте также:
Зеленский раскрыл план «Б» Украины
Зеленский допустил, что Киев не выйдет на границы 1991 года
Зеленский: Украина видит три сценария развития конфликта после выборов в США
Александр Климов