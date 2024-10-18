Зеленский признал бегство молодежи с Украины

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время публичного выступления в Лондоне переврал сюжет трагедии Уильяма Шекспира «Отелло», не смог выговорить на английском слово «цивилизация» и вынужден был обратиться за помощью к переводчику. Видео его выступления выложил украинский телеграм-канал headlines. Дипломат с тяжелым акцентом пытался говорить на английском в течение двух минут.