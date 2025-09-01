В России произвели первую партию автомата АМ-17

01 сентября 2025, 13:38

Концерн «Калашников» сделал первую партию малогабаритного автомата АМ-17

Автомат АМ-17 (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Концерн «Калашников» выпустил первую партию 5,45-мм малогабаритного автомата АМ-17, сообщили в соцсетях компании 1 сентября.