В России произвели первую партию автомата АМ-17
Концерн «Калашников» выпустил первую партию 5,45-мм малогабаритного автомата АМ-17, сообщили в соцсетях компании 1 сентября.
По данным концерна, АМ-17 разработан в конструкторско‑технологическом центре по заказу военных как перспективное оружие для самообороны расчётов боевой техники, а также для оснащения бойцов спецподразделений и сил правопорядка. Опытно‑конструкторские работы завершены, автомат готов к очередному этапу испытаний по заданиям заказчика.
Технические характеристики, приведённые концерном: магазин на 30 патронов, скорострельность до 850 выстр./мин, масса без магазина, ремня и принадлежностей — 2,5 кг.
Ранее, 10 августа, «Калашников» представил новые автоматы АК‑15К и АК‑15СК, ручной пулемёт ленточного питания РПЛ‑7 и обновлённый всесезонный комплект полевого обмундирования ВКПО 3.2 в составе комплекта «Новатор».
Читайте также: