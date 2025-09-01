В России оценили идею Литвы заболотить границы с Белоруссией
Белик: Русофобия в Прибалтике достигла очередной вершины абсурда
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с RT назвал русофобию в прибалтийских странах новой ступенью абсурда.
Он комментировал инициативу директора неправительственного фонда по восстановлению и охране болот Нериюса Забляцкаса — предложившего восстановить ранее осушенные болота на границе с Белоруссией, чтобы они могли выступать естественным барьером в случае конфликта.
«Запад сам постоянно создаёт искусственные угрозы и пытается отреагировать на них такими бесполезными инициативами. Видимо, у Литвы сейчас нет более важных проблем, чем вмешательство в природу ради защиты от мнимых угроз», — сказал Белик.Ранее идею также высмеяла официальный представитель МИД России Мария Захарова.