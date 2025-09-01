В России оценили идею Литвы заболотить границы с Белоруссией

01 сентября 2025, 12:33

Белик: Русофобия в Прибалтике достигла очередной вершины абсурда

Фото: istockphoto/Nastco

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с RT назвал русофобию в прибалтийских странах новой ступенью абсурда.





Он комментировал инициативу директора неправительственного фонда по восстановлению и охране болот Нериюса Забляцкаса — предложившего восстановить ранее осушенные болота на границе с Белоруссией, чтобы они могли выступать естественным барьером в случае конфликта.



