В России раскрыли число вовлеченных в украинский конфликт стран НАТО

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В конфликт на Украине вовлечены около 20 стран НАТО, заявил в интервью ТАСС заявил член комитета Совета Федерации по международным делам сенатор Сергей Цеков из Республики Крым.
«На самом деле с РФ воюют около 20 стран, те, которые входят в НАТО, поддерживают Украину, поставляют оружие. Они, я считаю, находятся в состоянии войны с Россией», – рассказал сенатор.
Таким образом он ответил на заявление президента Франции Макрона о том, что участники саммита по Украине в Швейцарии не находятся в состоянии войны с Россией. По его словам, участники саммита «стремятся к прочному миру, основанному на международном праве».
Напомним, что в настоящее время в НАТО состоят 32 страны.
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Александр Климов