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Североатлантический альянс отказался от условий мирных переговоров, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку желает войны с Россией. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) он назвал настоящим безумием то, что НАТО отвергло мирные предложения России. Более того, как отметил Филиппо, представители альянса угрожают и заявляют о нескольких сотнях тысяч солдат, находящихся в состоянии высокой степени боевой готовности.
Накануне, 14 июня, во время встречи с руководством МИД России Владимир Путин заявил, что для начала мирных переговоров Украина должна вывести войска с территории новых российских регионов и заявить о своём неприсоединении к НАТО. Как подчеркнул российский президент, при выполнении Киевом этих условий огонь будет немедленно прекращён.
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«Они явно хотят войны», — сделал вывод французский политик.
Накануне, 14 июня, во время встречи с руководством МИД России Владимир Путин заявил, что для начала мирных переговоров Украина должна вывести войска с территории новых российских регионов и заявить о своём неприсоединении к НАТО. Как подчеркнул российский президент, при выполнении Киевом этих условий огонь будет немедленно прекращён.
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Александр Бойцов