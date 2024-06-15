Во Франции раскрыли причину отказа НАТО от мирной инициативы России

Страны Евросоюза в пятницу, 14 июня, не смогли согласовать принятие 14-го пакета санкций против России. Это произошло из-за позиции Германии, которая выразила несогласие по вопросу ответственности дочерних филиалов европейских компаний за нарушение санкционного режима.