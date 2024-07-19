Американист Лозанский объяснил высокую вероятность снятия Байдена с выборов

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Президент Американского университета в Москве профессор Эдуард Лозанский оценил почти в 100% вероятность снятия кандидатуры действующего президента США Джо Байдена с президентской гонки.
«Я бы оценил вероятность того, что Байден снимется с выборов как 95%, а скорее всего — 99%. Сигнал поступил и от самого Байдена, когда он сказал, что если врач ему скажет, то он рассмотрит такую возможность. А без врача видно, что происходит. Он должен был это сделать раньше, но тянул», — прокомментировал в беседе с RT Лозанский.
Под сомнение продолжение борьбы Байдена за новый президентский срок поставила и его заболевание коронавирусом. Теперь даже сам глава государства отмечает, что решение участвовать в выборах будет принимать на основании выводов врачей. Как пишут argumenti.ru, в настоящее время даже влиятельные персоны Демпартии, ранее заявлявшие о своей лояльности к нему, сомневаются в его способности продолжать кампанию.
Ранее бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси также заявляла, что Джо Байдена можно в скором времени убедить выйти из президентской гонки.
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