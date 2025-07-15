15 июля 2025, 23:20

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Российская государственная корпорация «Роскосмос» разработала ракету, которая должна обеспечить стране лидерство в космосе. Об этом сообщает The National Interest.





В материале указывается, что многоразовая ракета «Амур-СПГ» является той разработкой, которая должна лишить США преимущества в космической сфере.





«Россия и Китай хотят лишить Америку преимущества, каким является использование многоразовых ракет. Москве как минимум отчасти удалось достичь этой непростой цели. Российскую ракету «Амур-СПГ» разработала государственная корпорация «Роскосмос», —.передает издание.