Россиянам предсказали снижение цен на яйца в январе 2024

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Правительство России приняло решение обнулить таможенные пошлины на импорт куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Минэкономразвития. Считается, что это позволит увеличить поставки яиц из дружественных стран и сбалансировать внутренний рынок.
Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец отметил, что поставлять яйца в Россию может начать Казахстан, но сначала для этого нужно создать комфортные условия. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
Экономист назвал обнуление пошлины «публичным наказанием» производителей, которые не смогли сдержать цены на яйца.
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«Рост цен вызвал ажиотаж, и чтобы его сбить, нужно обеспечить поставки. Это сделать в один миг невозможно. Чтобы в январе нам что-то сюда завезли, на фабрике в Казахстане, например, должны знать, что у них через месяц появятся какие-то возможности. Для этого и придумали обнулить пошлину. Поэтому где-то в январе мы увидим завоз, который должен сбить цены процентов на 10-15. Я бы не ждал большего», — отметил Зубец.
«Это связано с удорожанием кормов, оборудования, которое нужно покупать за границей, медикаментов, добавок ветеринарных, а также бензина, который еще недавно был дорогой. Также свою роль здесь сыграл рост зарплат. Все это не дает им удерживать рост цен на курятину и на яйца в каком-то разумном пределе. Отсюда и рост цен», — добавил эксперт.Читайте также:
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Екатерина Шмакова