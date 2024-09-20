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Россия побеждает в украинском конфликте, и США прекрасно это понимают. Такое мнение в разговоре с YouTube-каналом Judging Freedom высказал американский аналитик Джон Миршаймер.
«Россия побеждает, и люди в администрации США, наверняка, знают это, они точно понимают, что нет способа повернуть ситуацию вспять, несмотря на их публичные заявления. Они должны уяснить, что украинцы находятся в серьезной беде», — сказал собеседник.Со слов Миршаймера, ситуация станет только хуже, и Вашингтон ждет настоящая катастрофа. По мнению эксперта, для американской стороны нет выхода из создавшегося положения, поэтому там мечутся и стараются отыскать любое решение.
«Я думаю, что (президент РФ Владимир) Путин недвусмысленно дал понять, что рассматривает это (удары вглубь России западным оружием) как объявление войны со стороны Запада — и особенно Соединенных Штатов», — заключил Миршаймер.Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер назвал главу киевского режима Владимира Зеленского «безумным дураком» и предрек его судьбу.
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