В России увеличат штрафы за несообщение в военкомат о переезде

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о планах внести законопроект, который предполагает увеличение штрафов за несообщение в военкомат о смене места жительства на срок более трех месяцев. Об этом сообщает агентство ТАСС.
По словам Картаполова, законопроект может быть представлен в нижнюю палату парламента уже на следующей неделе. Он отметил, что новые штрафные меры должны быть достаточно ощутимыми для граждан, чтобы они осознали серьезность данного проступка.
Инициатива направлена на улучшение учета граждан, что особенно важно в условиях текущей военно-политической ситуации. В случае принятия, законопроект может значительно изменить подход к регистрации перемещений граждан и повысить ответственность за несообщение о смене места жительства.
Дальнейшие детали законопроекта и размеры предполагаемых штрафов будут уточнены в ходе обсуждений в Госдуме.
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Инициатива направлена на улучшение учета граждан, что особенно важно в условиях текущей военно-политической ситуации. В случае принятия, законопроект может значительно изменить подход к регистрации перемещений граждан и повысить ответственность за несообщение о смене места жительства.
Дальнейшие детали законопроекта и размеры предполагаемых штрафов будут уточнены в ходе обсуждений в Госдуме.
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Дарья Осипова