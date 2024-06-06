В России в скором времени появится новый федеральный округ

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В России в ближайшее время будет создан новый федеральный округ. Об этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ.
В состав этого округа, предварительно, войдут Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области.
На данный момент, уточнил глава региона, вопрос создания нового округа прорабатывается на федеральном уровне.
По словам Балицкого, новый округ может получить название Новороссия.
Напомним, что после вхождения Крыма в состав России в 2014 году был создан Крымский федеральный округ. В его состав входили Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В 2016 году округ был упразднён, а полуостров стал частью Южного федерального округа.
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На данный момент, уточнил глава региона, вопрос создания нового округа прорабатывается на федеральном уровне.
По словам Балицкого, новый округ может получить название Новороссия.
Напомним, что после вхождения Крыма в состав России в 2014 году был создан Крымский федеральный округ. В его состав входили Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В 2016 году округ был упразднён, а полуостров стал частью Южного федерального округа.
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Анастасия Чинкова