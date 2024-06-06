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В России в скором времени появится новый федеральный округ

Балицкий: в России появится новый федеральный округ из Крыма и новых регионов
06 июня 2024, 16:25
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

В России в ближайшее время будет создан новый федеральный округ. Об этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ.
В состав этого округа, предварительно, войдут Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области.

На данный момент, уточнил глава региона, вопрос создания нового округа прорабатывается на федеральном уровне.



По словам Балицкого, новый округ может получить название Новороссия.

Напомним, что после вхождения Крыма в состав России в 2014 году был создан Крымский федеральный округ. В его состав входили Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В 2016 году округ был упразднён, а полуостров стал частью Южного федерального округа.

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#россия
Путин сделал грозное предупреждение Западу о последствиях поставок оружия
NYP: Путин сделал грозное предупреждение Западу о поставляемом оружии
06 июня 2024, 17:43

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сделал грозное предупреждение западным странам о последствиях поставки дальнобойного оружия Украине. Об этом сообщает газета New York Post.
Отмечается, что предупреждение было сделано после того как США и Германия позволили Украине использовать поставленное ими вооружения для обстрелов территории России.

Путин не исключил возможности отправки российского оружия в регионы, которые могут наносить удары по чувствительным объектам стран, передающих ракеты ВСУ.

Также автор материала подчеркнул, что российский президент намекнул на возможность использования ядерного оружия в случае появления угрозы суверенитету России.

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#украина
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Песков: РФ никому не обязана обозначать регионы поставок дальнобойного оружия
06 июня 2024, 17:23

Фото: Сайт Кремля

Россия никому не обязана обозначать регионы поставок дальнобойного оружия. Об этом журналистам в рамках брифинга сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы не обязаны обозначать регионы, куда поставим дальнобойное оружие в ответ на действия Запада на Украине», – сказал Песков.

Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о возможности поставок дальнобойного вооружения тем странам, которые являются врагами США, в ответ киевскому режиму на удары оружием Запада по российским территориям.

Россия не единожды заявляла о том, что оружейные поставки украинским неонацистам лишь затягивают конфликт. Более того, такие грузы будут законной целью для российских войск.

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#владимир путин
#новости
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В Подмосковье в этом году расширенный неонатальный скрининг прошли 29 тыс. детей
06 июня 2024, 17:11

Расширенный неонатальный скрининг в Московской области с начала года прошли около 29 тыс. новорождённых. Такой статистикой поделился министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк.
Всем детям, родившимся в регионе, проводят неонатальный скрининг на 36 патологий. Исследование выполняют в первые дни жизни ребёнка, чтобы на ранней стадии выявить генетические заболевания.
«Такое исследование позволяет своевременно выявить детей из группы риска и начать лечение или диспансерное наблюдение. С начала года были обследованы почти 29 тыс. детей. Врачам удалось выявить у 50 новорождённых генетические заболевания на ранней стадии», – сказал Сапанюк, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Исследование проводят путём забора крови из пятки младенца. Если выявляется отклонение от нормы, с родителями связывается представитель медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.

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Киев намерен взыскать с России компенсацию за разрушенную им Каховскую ГЭС
Киев намерен в суде затребовать от России 2,5 млрд долларов за Каховскую ГЭС
06 июня 2024, 16:54

Фото: iStock/DedMityay

Глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что Киев планирует обратиться в международный арбитражный суд, чтобы затребовать с России 2,5 миллиарда долларов за Каховскую ГЭС. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Сироты, Украина будет требовать от «агрессора» компенсации убытков. Примечательно, что станцию уничтожили боевики ВСУ.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что количество жертв от разрушения Каховской ГЭС и последующего наводнения превысило 60 человек.

Напомним, плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня прошлого года. Глава российского государства Владимир Путин назвал произошедшее варварской атакой киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

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Венгрия поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине
Сийярто: Венгрия присоединится к инициативе Китая и Бразилии по Украине
06 июня 2024, 16:38

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия приветствует инициативу Китая и Бразилии по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он подчеркнул, что венгерские власти приветствуют совместное заявление Китая и Бразилии, поскольку оно нацелено на заключение мира на Украине, что также входит в интересы Венгрии.

Отмечается, что речь идёт о меморандуме об урегулировании конфликта на Украине, который был опубликован Китаем и Бразилией в мае этого года. Страны выступили за проведение переговоров, которые будут приняты и Москвой, и Киевом.

Ранее в этот день замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун заявил, что Китай готов сотрудничать с Украиной по всем направлениям.

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#венгрия
#бразилия
#китай
#политика
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Дуда признался, что ему не доложили о стрельбе солдат по мигрантам
Дуда созвал заседание Совбеза из-за стрельбы польских пограничников по нелегалам
06 июня 2024, 15:49

Фото: iStock/Алексей Витвицкий

Президент Польши Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения вопроса о стрельбе польских солдат по мигрантам на границе с Белоруссией. Об этом глава государства сообщил журналистам.
«В понедельник выборы (депутатов Европейского парламента. — ред.) закончатся, и я хотел бы, чтобы после полудня — я созову его, скорее всего, на 16:00 (17:00 мск) — состоялся Совет национальной безопасности», — сказал Дуда.

По его словам, на заседании обсудят вопрос о стрельбе со стороны польских пограничников по нелегальным мигрантам на границе с Белоруссией.
Дуда выразил надежду на то, что на встрече будут присутствовать представители всех политических сил, добавив, что подобные ситуации требуют принятия новых правил для польской армии.

Ранее Дуда возмутился тем, что ему не доложили о стрельбе солдат по нелегальным мигрантам на границе с Белоруссией.

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#солдаты
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Песков объяснил, почему Путину не показывают карикатуры на него из западных СМИ
Песков назвал однотипными и малоталантливыми карикатуры на Путина в западных СМИ
06 июня 2024, 15:22

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимиру Путину не показывают карикатуры на него из западных СМИ.
Журналисты спросили у представителя Кремля, как в администрации президента относятся к карикатурам на Путина, которые создаются западными изданиями, и почему их не показывают главе государства.

Песков ответил, что в настоящее время стали выпускать много однотипных и мало талантливых изображений. Но есть попадаются какие-то более талантливые карикатуры, их обязательно показывают Путину.

Днём ранее президент в ходе встречи с представителями крупнейших международных информагентств отреагировал на свои карикатуры, представленные в западной прессе. Он ответил словами: «Правильно они рисуют, пусть боятся».

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#россия
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Депутат Хамзаев объяснил готовность Китая к диалогу с Украиной
06 июня 2024, 15:11

Фото: iStock/designer491

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев назвал готовность Китая к развитию отношений с Украиной стандартным поведением страны.
«Это стандартное дипломатическое поведение. В этом нет ничего неожиданного, китайцы всегда ведут аккуратную стратегическую работу. Эти заявления несут дипломатический характер общего значения. Самое важное то, что Китай не участвует в «швейцарской конференции», где Украина пытается собрать квазимнения о том, что и как делать России», — приводят «Известия» слова Хамзаева.

А вот молдавский народ всегда рад сотрудничеству и взаимодействию с российским. Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

«Какие бы действия не предпринимала PAS во главе с Майей Санду, молдавский народ всегда будет дружить с Российской Федерацией. Мы должны соблюдать и должны иметь те же дружеские отношения, которые у нас складывались сотни лет», — прокомментировала в беседе с RT Гуцул.

Ранее российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что самое главное послание и культурная основа диалога БРИКС заключается в том, чтобы быть способным понимать другого.

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#молдавия
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Путин проводит встречу с президентом Боливии
06 июня 2024, 15:11

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Боливии Луисом Альберто Арсе Катакорой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Встреча лидеров проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Путин обсудит с президентом Боливии нынешнее состояние и перспективы развития российско-боливийского сотрудничества в сферах экономики, торговли и культуры. Также будут затронуты международные вопросы.

Кроме того, в планах российского президента провести в четверг переговоры с делегациями двух других государств.

Накануне президент России выступил на открытии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), после чего провёл встречу с представителями мировых информационных агентств, на которой также присутствовали гости из недружественных государств.

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