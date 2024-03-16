МИД РФ пригрозил послу Британии из-за поста о «незаконности» выборов в Крыму

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила послу Великобритании вызовом в ведомство из-за публикации о «незаконности» выборов президента в Крыму и в новых регионах.
Речь идёт о посту в соцсетях, опубликованном британской дипмиссией. В нём говорилось о том, что у России якобы нет законных оснований для проведения выборов на новых территориях, поскольку они «принадлежат Киеву».
В своём Telegram-канале Захарова написала, что российское внутриполитическое ведомство тщательно следит за попытками вмешательства других государств в выборы президента России. Она отметила, что МИД может вызвать посла Великобритании «для профилактики», если такие попытки продолжатся.
Дипломат добавила, что вопросы принадлежности территорий решает Россия, а не Великобритания. Жители этих регионов сделали свой выбор путём референдума.
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В своём Telegram-канале Захарова написала, что российское внутриполитическое ведомство тщательно следит за попытками вмешательства других государств в выборы президента России. Она отметила, что МИД может вызвать посла Великобритании «для профилактики», если такие попытки продолжатся.
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Анастасия Чинкова