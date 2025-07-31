В России за убийства и изнасилования будут лишать приобретённого гражданства
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за убийства, изнасилования детей, пропаганду терроризма и сотрудничество с другими государствами против РФ будут лишать приобретённого российского гражданства. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что гражданства России будут лишать мигрантов, которые совершили убийство, преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетних, осуществляли публичные призывы, оправдание или пропаганду терроризма, секретное сотрудничество с другой страной, международной или иностранной организацией для подрыва безопасности России и по ряду иных оснований.
В общей сложности перечень преступлений, при совершении которых полагается лишение приобретённого гражданства, был расширен на 72 состава.
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