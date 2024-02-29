В России запустят программу «Земский работник культуры»

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Президент России Владимир Путин объявил о запуске с 2025 года программы «Земский работник культуры». Об этом глава государства сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
Напомним, прошлое обращение президента к Федеральному собранию состоялось 21 февраля 2023 года. В ходе своего выступления, российский лидер обратил внимание на необходимость деофшоризации российской экономики и подчеркнул важность защиты детей от гендерной нейтральности.
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Анастасия Чинкова