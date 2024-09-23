Зеленский поделился подробностями «плана победы» Украины

Причиной гибели троих детей при отравлении в Красноярском кране стал неизвестный токсин. Об этом 22 сентября сообщил ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Расследование смертельного отравления детей 6, 11 и 13 лет продолжается. Еще один ребенок, а также родители, включая беременную женщину, остаются в больнице.