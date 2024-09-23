Зеленский поделился подробностями «плана победы» Украины

План победы» президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, чтобы укрепить позиции Киева и „заставить“ президента России Владимира Путина присоединиться к мирным переговорам. Подробности своего плана политик раскрыл в интервью американскому журналу The New Yorker.
По словам Зеленского, первый мирный саммит доказал, что Россия не пойдет на переговоры без сильной Украины.
Президент Украины отметил, что в течение октября, ноября и декабря он выдвигал конкретные требования и шаги по укреплению страны и дипломатическому прекращению конфликта.
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«Поэтому план победы — это план, который быстро укрепит Украину. Сильная Украина заставит Путина сесть за стол переговоров. Я убежден в этом», – отметил он.
Президент Украины отметил, что в течение октября, ноября и декабря он выдвигал конкретные требования и шаги по укреплению страны и дипломатическому прекращению конфликта.
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Александр Климов