Зеленский посетил в США по изготовлению оружия в сопровождении особой охраны

Украинский лидер Владимир Зеленский посетил оружейный завод в Пенсильвании, который поставляет боеприпасы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом визите сообщило агентство Associated Press.
В сообщении говорится, что визит проходил «в условиях чрезвычайно усиленной охраны». Зеленского сопровождала колонна автомобилей, а территория вокруг завода была оцеплена с самого утра. Кроме того, муниципальные мусоровозы стояли на нескольких блокпостах, а на дорогах дежурили сотрудники муниципальной, местной полиции и полиции штата, включая конную полицию.
Армейский завод боеприпасов в Скрантоне – один из немногих заводов в стране, производящих 155-миллиметровые патроны. Украина уже получила из США более 3 миллионов снарядов, говорится в статье.
В июне стало известно, что США планируют увеличить производство боеприпасов для ВСУ на заводе в Техасе.
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Армейский завод боеприпасов в Скрантоне – один из немногих заводов в стране, производящих 155-миллиметровые патроны. Украина уже получила из США более 3 миллионов снарядов, говорится в статье.
В июне стало известно, что США планируют увеличить производство боеприпасов для ВСУ на заводе в Техасе.
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Александр Климов