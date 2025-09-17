В России заявили об аналоге Starlink
У России появится собственный аналог американской системы Starlink. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
Он отметил, что создадут свой терминал для спутникового интернета. По словам собеседника, «обязательно нужно делать и своё спутниковое устройство».
Ранее, в августе, обозреватель ArsTechnica Стивен Кларк говорил, что китайская сеть спутников Guowang, предназначенная для предоставления доступа в интернет, может представлять угрозу для США.
Кроме того, в июле на ПМЭФ‑2025 Баканов пообещал, что запуски коммуникационных спутников «Рассвет» российской компании «Бюро 1440» начнутся с декабря.
