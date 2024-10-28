В России заявили об опустошении Данией своих арсеналов из-за помощи Украине

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Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген направил Украине военную помощь в размере 7,5 миллиардов долларов и тем самым опустошил свои военные арсеналы, сообщает РИА Новости.
«Датская военная помощь Киеву составила 7,5 миллиарда долларов США», – заявил Барбин.
По словам посла, благодаря помощи Украине военные арсеналы Дании были опустошены. Он подчеркнул, что Копенгаген оказывает военную помощь Киеву с 2023 года.
Ранее Барбин отметил, что Дания занимает четвертое место среди доноров Украины. По его словам, по объему помощи Киеву, участию в программах стран НАТО и военной подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дания опережает Францию и Италию.
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Александр Климов