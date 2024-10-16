Появились кадры ударов «Искандера» по бронетанковому заводу в Николаеве

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Вооружённые силы РФ нанесли серию ударов по бронетанковому заводу в украинском Николаеве. Атака осуществлялась с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Изнанка». Ракетные попадания по цехам завода подтвердил также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Известно об уничтожении как минимум шести танков и четырёх бронемашин. Также повреждены пять цехов предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса. Но самое главное — завод приостановил производство и ремонт бронетехники.
Сообщается, что на территории предприятия на кадрах оперативного контроля можно заметить попадания не менее пяти ракет. Завод участвует в ремонте, переоборудовании и модернизации бронетанковой и автомобильной техники.
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Александр Бойцов