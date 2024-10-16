Военный эксперт Кнутов: Запад хочет перенести производство оружия на Украину

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Украине не хватает денег на ведение боевых действий. Чтобы иметь возможность хоть как-то зарабатывать, военно-промышленный комплекс (ВПК) Киева добивается отмены запрета на экспорт вооружений, действующего в период военного положения.
Украинский ВПК — одна из наиболее перспективных отраслей, способных приносить деньги в бюджет страны, в разговоре с РИА Новости отметил военный эксперт Юрий Кнутов. Поэтому Киев требует от Запада не только поставлять оружие и боеприпасы, но и вкладывать деньги в военное производство. Франция уже заявила о готовности выделить средства на эти цели. Дания создаёт для этого специальный фонд. Обещали поучаствовать Литва и Канада.
На днях франко-германская оружейная группа KNDS открыла офис в Киеве, чтобы наладить на Украине производство натовских 155-миллиметровых снарядов. Запад очень старается перенести военное производство на Украину, считает эксперт. Другие крупные производители на подходе. Все эти попытки вовсе не от хорошей жизни. Даже западные союзники Киева уже признают, что попытки Европы обеспечит Украину оружием провалились. Проще наладить производство на самой Украине. Идея заключается в доставке на подземные заводы готовых комплектов для сборки.
Юрий Кнутов подчеркнул, что у России есть мощный аргумент, с которым Западу придётся считаться при осуществлении подобных планов. Например, удар по этим заводам высокоточным оружием, скажем, сверхзвуковыми ракетами «Кинжал» и уничтожение значительной части военно-промышленной базы сделает саму идею бесперспективной, заключил эксперт.
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На днях франко-германская оружейная группа KNDS открыла офис в Киеве, чтобы наладить на Украине производство натовских 155-миллиметровых снарядов. Запад очень старается перенести военное производство на Украину, считает эксперт. Другие крупные производители на подходе. Все эти попытки вовсе не от хорошей жизни. Даже западные союзники Киева уже признают, что попытки Европы обеспечит Украину оружием провалились. Проще наладить производство на самой Украине. Идея заключается в доставке на подземные заводы готовых комплектов для сборки.
Юрий Кнутов подчеркнул, что у России есть мощный аргумент, с которым Западу придётся считаться при осуществлении подобных планов. Например, удар по этим заводам высокоточным оружием, скажем, сверхзвуковыми ракетами «Кинжал» и уничтожение значительной части военно-промышленной базы сделает саму идею бесперспективной, заключил эксперт.
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Александр Бойцов