Военный эксперт Кнутов: Запад хочет перенести производство оружия на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выделают деньги на похищение украинцев во время мобилизации. С таким заявлением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х, комментируя видео, на котором люди в балаклавах затаскивают мужчину в свой автомобиль.